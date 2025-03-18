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11:51, 18 марта 2025Наука и техника

С компьютеров Huawei исчезнет Windows

MyDrivers: Huawei перестанет продавать компьютер с ОС Windows из-за санкций
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Китайская корпорация Huawei перестанет продавать компьютеры с операционной системой (ОС) Windows из-за санкций. Об этом сообщает издание MyDrivers.

Источники медиа рассказали, что компания остается в списке Министерства торговли США, что требует специальный лицензии для использования продукта американской корпорации Microsoft. Из-за сложностей Huawei может потерять возможность продавать компьютеры с Windows на мировом рынке. Фирма находится под американскими санкциями с 2019 года.

Скорее всего, руководители китайского IT-гиганта заменят исчезнувшую Windows на операционную систему собственной разработки на основе HarmonyOS. Ранее компания выпустила ОС для замены Android в своих смартфонах, которая работала с популярными приложениями. В 2023 году Huawei представила HarmonyOS Next, не имеющую ничего общего с Android и не поддерживающую установку приложений из магазина Google Play.

По информации MyDrivers, кроме HarmonyOS китайская компания разрабатывает резервную операционную систему на основе Linux. Специалисты издания объяснили, что в Huawei стремятся сделать так, чтобы операционная система была совместима с Windows-приложениями — чтобы владельцы компьютеров могли пользоваться привычными программами и сервисами.

В середине марта в Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) сообщили, что поставки смартфонов иностранных брендов на рынок Китая упали на 21 процент. Это связано с высокой конкуренцией, которую обеспечивают местные производители.

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