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11:04, 21 марта 2025Силовые структуры

ФСБ обнаружила две крупные нарколаборатории в двух российских регионах

ФСБ выявила две крупные нарколаборатории во Владимирской и Смоленской областях
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ обнаружили две крупные лаборатории по производству синтетических наркотиков в двух российских регионах и задержали их организаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Нарколаборатории выявлены на территории Владимирской и Смоленской областей. По подозрению в организации криминального бизнеса силовики задержали двух россиян. В ходе обыска у них было изъято более 30 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, почти 280 килограммов N-метилэфедрона, более 11 тонн наркосодержащей жидкости и лабораторное оборудование.

В одной из лабораторий обнаружили охотничий карабин, переделанный под боевые патроны, и пистолет Макарова. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Производство наркотических средств в особо крупном размере»), фигуранты уже заключены под стражу.

Ранее в Новосибирске ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в создании домашней нарколаборатории.

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