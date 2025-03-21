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12:15, 21 марта 2025Силовые структуры

ФСБ уличила топ-менеджеров оборонного предприятия Подмосковья в афере с «мертвыми душами»

ФСБ: В Долгопрудном суд вынес приговор сотрудникам предприятия ОПК за хищения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Долгопрудненский городской суд вынес приговор двоим топ-менеджерам местного предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за махинации с «мертвыми душами», в результате которой они похитили 12 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области.

Директор по производству Пронин и директор по персоналу Назарова признаны виновными в служебном подлоге и мошенничестве с целью хищения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства персонала на предприятие. Им назначено наказание в виде 3,5 года в колонии общего режима и три года условно соответственно. Осужденных обязали возместить ущерб государству.

Сотрудники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий уличили руководящих сотрудников предприятия в том, что они с 2018 по 2019 год фиктивно трудоустроили более 20 человек, а их зарплату Пронин забирал себе.

12 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гендиректора одного из предприятий дорожного хозяйства, подозреваемого в хищении миллионов рублей из бюджета Запорожской области.

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