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10:10, 21 марта 2025Силовые структуры

ФСИН сообщила о тестировании новых средств блокировки связи в СИЗО

ФСИН: В СИЗО начали тестировать новые средства блокировки мобильной связи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала тестировать новые средства блокировки мобильной связи в следственных изоляторах (СИЗО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора ФСИН Сергея Щербакова.

По словам Щербакова, это сложная задача, так как зона блокировки должна ограничиться только территорией учреждения и никак не повлиять на обычных граждан за его пределами. Такие средства интеллектуальной блокировки связи уже существуют, но они недешевые.

Сейчас в качестве эксперимента эти системы уже используют в двух столичных СИЗО, уточняет замдиректора ФСИН.

Ранее директор ФСИН Аркадий Гостев в рамках VI Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» заявил, что в 13 регионах России переполнены 30 следственных изоляторов.

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