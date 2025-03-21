ФСИН сообщила о тестировании новых средств блокировки связи в СИЗО

ФСИН: В СИЗО начали тестировать новые средства блокировки мобильной связи

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала тестировать новые средства блокировки мобильной связи в следственных изоляторах (СИЗО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора ФСИН Сергея Щербакова.

По словам Щербакова, это сложная задача, так как зона блокировки должна ограничиться только территорией учреждения и никак не повлиять на обычных граждан за его пределами. Такие средства интеллектуальной блокировки связи уже существуют, но они недешевые.

Сейчас в качестве эксперимента эти системы уже используют в двух столичных СИЗО, уточняет замдиректора ФСИН.

Ранее директор ФСИН Аркадий Гостев в рамках VI Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» заявил, что в 13 регионах России переполнены 30 следственных изоляторов.

