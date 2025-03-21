Глава Генштаба России поставил новые задачи бойцам в зоне СВО

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов поставил группировке «Центр» новые задачи на СВО

Глава Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов поставил группировке «Центр» новые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, приехав на передовые пункты управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения российский генерал заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц об обстановке в зоне ее ответственности и ходе боевых действий.

Поблагодарив военных и наградив наиболее отличившихся бойцов при освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР), Герасимов «подвел промежуточные итоги с командованием и поставил задачи на дальнейшие действия», сообщили в МО РФ, не уточнив деталей.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что руководитель Генерального штаба Валерий Герасимов регулярно докладывает ему о ситуации в зоне СВО.