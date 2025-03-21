Глава ПМР рассказал о требовании Кишинева прекратить поставки газа на промышленность

Красносельский: Кишинев требовал прекратить подачу газа промышленности

Власти Молдавии требовали прекратить поставку газа на промышленные предприятия в качестве условия поставки газа в Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Как мы можем остановить все промышленные предприятия, при том собирать налоги, а людей заставить платить европейские цены?» — заявил Красносельский.

По его словам, Кишинев ставил заведомо невыполнимые требования, пытаясь манипулировать европейским газом.

Ранее Красносельский заявил, что ПМР ведет диалог с Украиной о возобновлении работы украинского консульства на своей территории. Он также отметил, что на территории республики проживает около 80 тысяч граждан Украины, которые периодически сталкиваются с проблемами с документами.