Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:03, 21 марта 2025Бывший СССР

Глава ПМР рассказал о требовании Кишинева прекратить поставки газа на промышленность

Красносельский: Кишинев требовал прекратить подачу газа промышленности
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Власти Молдавии требовали прекратить поставку газа на промышленные предприятия в качестве условия поставки газа в Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Как мы можем остановить все промышленные предприятия, при том собирать налоги, а людей заставить платить европейские цены?» — заявил Красносельский.

По его словам, Кишинев ставил заведомо невыполнимые требования, пытаясь манипулировать европейским газом.

Ранее Красносельский заявил, что ПМР ведет диалог с Украиной о возобновлении работы украинского консульства на своей территории. Он также отметил, что на территории республики проживает около 80 тысяч граждан Украины, которые периодически сталкиваются с проблемами с документами.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебрасывают резервы, чтобы прорвать окружение под Курском. Что об этом известно?

    В России начнут по-новому обращаться с мусором

    Эстония перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта

    В ВСУ признали необходимость выхода из Курской области

    Названы города России с возможностью взять «вторичку» в семейную ипотеку

    От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать смягчения риторики

    Расследование дела в отношении приказавшего нанести удар по школе в Судже завершено

    Раскрыта не связанная с деменцией причина ухудшения памяти

    Вяльбе отреагировала на избрание нового главы МОК

    Власти раскрыли обстановку на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе на Кубани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше