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08:40, 21 марта 2025Бывший СССР

Глава Приднестровья рассказал о переговорах с Украиной

Глава ПМР Красносельский заявил о диалоге с Киевом по работе консульства
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) ведет диалог с Украиной о возобновлении работы украинского консульства на своей территории. Об этом РИА Новости заявил президент республики Вадим Красносельский.

«То, что есть контакты с послом Украины, это нормально. Через министерство иностранных дел. Я могу контактировать в случае необходимости. Я считаю, что это вполне нормально, разумно», — подчеркнул глава ПМР.

Красносельский рассказал о намерении Украины полностью восстановить оказание консульских услуг в Приднестровье по итогам переговоров. Он также отметил, что на территории республики проживает порядка 80 тысяч граждан Украины, которые периодически сталкиваются с проблемами с документами.

Ранее Красносельский рассказал о живущих в ПМР украинских беженцах. Он также подчеркнул, что в Приднестровье не случалось ни одного конфликта местных с беженцами.

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