Главбуха российской школы арестовали на два месяца за попытку заказного убийства

В Петербурге до 17 мая арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства

В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали главбуха школы за попытку заказного убийства. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру» в Telegram-канале.

По данным издания, Невский районный суд рассмотрел ходатайство и избрал Галине Лысенко меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая. При этом обвиняемая и ее защитник просили домашний арест.

59-летняя Галина Ивановна долгое время конфликтовала с 67-летней соседкой. Они постоянно ссорились и дрались. Галина два раза жаловалась в полицию, однако там ей не помогли.

Тогда она нашла у Александро-Невской лавры попрошайку и предложила ему заработать. Мужчина получил заказ на устранение соседки обвиняемой за 70 тысяч рублей и ее адрес. Однако он рассказал о заказе полицейским, и те задержали Галину. Против нее возбуждено уголовное дело за неудавшееся покушение.

Ранее сообщалось, что в отношении главного бухгалтера школы возбудили дело за заказное убийство.