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15:32, 21 марта 2025Экономика

Глыба льда рухнула на восьмилетнюю россиянку и попала на видео

В Барнауле наледь рухнула на голову восьмилетней девочке, момент сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Барнауле глыба льда с крыши дома рухнула на проходившую мимо восьмилетнюю девочку. Момент падения попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Подслушано Барнаул».

Инцидент произошел днем в среду, 19 марта. Школьница вместе с одноклассниками проходила мимо дома по улице Германа Титова, 17 — в этот момент на голову девочке упала наледь. Прибывшие на место медики диагностировали пострадавшей ушиб головы.

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило в отношении управляющей компании уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Нарушителям по такой статье грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее глыба льда рухнула на 14-летнего жителя Пермского края. Инцидент произошел в городе Лысьва 15 марта. Мальчик шел по улице Орджоникидзе, и ему на голову упала глыба льда. Подростка доставили в больницу с травмой головы, его состояние медики оценили как средней степени тяжести.

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