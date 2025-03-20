Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:54, 20 марта 2025Экономика

Глыба льда рухнула на российского школьника

В Пермском крае глыба льда рухнула на 14-летнего мальчика, его госпитализировали
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Пермском крае глыба льда с крыши обрушилась на 14-летнего школьника, и его прришлось госпитализировать. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в городе Лысьве 15 марта. Мальчик шел по улице Орджоникидзе, и ему на голову упала глыба льда. Подростка доставили в больницу с травмой головы, его состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Следственный комитет возложил вину на коммунальщиков, которые вовремя не убрали наледь с крыши. В отношении управляющей компании возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Пермском крае глыба льда рухнула на женщину с ребенком. Инцидент произошел в поселке Половинка. Мать выходила с трехлетней дочерью из подъезда, и на них упала глыба из снега и льда. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи провели ей операцию. Уточняется, что девочка не получила травм.

    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь Украина может ударить по Москве». В США изучили, на что способен расхваленный Зеленским «Длинный Нептун»

    В Словакии направили петицию об отмене санкций против России

    Российская студентка отправила интимное видео аферистам для проверки тела на взрывчатку

    Россияне раскрыли главные страхи за жилье при отъезде

    21-летняя звезда сериала The Last of Us снялась для Vogue

    Собчак обязали выплатить миллион рублей

    Украине предсказали связанный с мобилизацией дефицит водителей

    Путин отреагировал на избрание нового главы МОК

    Россиянам посоветовали воздержаться от нескольких провоцирующих бессонницу продуктов

    Двух российских подростков задержали за попытку продать боевой пистолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше