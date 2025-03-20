Глыба льда рухнула на российского школьника

В Пермском крае глыба льда рухнула на 14-летнего мальчика, его госпитализировали

В Пермском крае глыба льда с крыши обрушилась на 14-летнего школьника, и его прришлось госпитализировать. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в городе Лысьве 15 марта. Мальчик шел по улице Орджоникидзе, и ему на голову упала глыба льда. Подростка доставили в больницу с травмой головы, его состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Следственный комитет возложил вину на коммунальщиков, которые вовремя не убрали наледь с крыши. В отношении управляющей компании возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Пермском крае глыба льда рухнула на женщину с ребенком. Инцидент произошел в поселке Половинка. Мать выходила с трехлетней дочерью из подъезда, и на них упала глыба из снега и льда. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи провели ей операцию. Уточняется, что девочка не получила травм.