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22:12, 17 марта 2025Экономика

В российском регионе на женщину с ребенком рухнула глыба льда

В Пермском крае на женщину с ребенком рухнула глыба льда
Полина Кислицына (Редактор)

В пермском поселке на женщину с ребенком, выходивших из подъезда дома, рухнула глыба из снега и льда. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание Ura.ru.

Инцидент у дома №8 на улице Ленина в поселке Половинка произошел утром 14 марта. По словам соседки пострадавшей женщины, в момент ЧП та повела трехлетнюю дочь в детский сад. Когда они с ребенком выходили из подъезда, на них упала глыба из снега и льда. «Около девяти утра я услышала визг, подумала, может, ребята кричат. А потом слышу, кричат: "Помогите!" Выбежала на улицу, а там Наташа лежит у подъезда. На ней лед и снег. Она, видимо, ребенка с лесенок крыльца успела спихнуть, а сама не успела отбежать. Видно было, что у нее нога вывернута. (...) Скорая помощь до нас минут 40 добиралась, не меньше», — описала случившееся соседка.

Она сообщила, что пострадавшую доставили в больницу, где врачи провели ей операцию. По словам соседки, та получила закрытые переломы ноги и сильный ушибы головы. При этом ребенку, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья, госпитализация не потребовалась. Представитель ведомства заявил, что пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.

Журналистам удалось выяснить, что двухэтажный каменный дом, в котором живет семья пострадавшей, с лета прошлого года не обслуживается управляющей компанией.

Ранее в марте стало известно, что в Южно-Сахалинске глыба льда пробила окно на балконе одной из квартир.

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