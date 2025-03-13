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09:47, 13 марта 2025Экономика

Глыба льда пробила окно квартиры в российском городе

В Южно-Сахалинске глыба льда пробила окно квартиры
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Эхо Сахалина»

В Южно-Сахалинске глыба льда пробила окно на балконе одной из квартир. Об инциденте в российском городе узнал Telegram-канал «Эхо Сахалинска».

Речь идет о квартире в доме №1 по улице Науки в Ново-Александровском микрорайоне. Во время происшествия собственник находился не дома, об инциденте ему сообщили соседи. По словам очевидцев, ледяной пласт упал с крыши здания.

По данным канала, ситуацию взял на контроль вице-мэр города Андрей Степин. Управляющая компания (УК) пообещала заменить разбитые стекла в ближайшее время.

Ранее на жительницу Балаково Саратовской области обрушилась глыба льда. Масса из снега и льда упала с крыши здания, мимо которого проходила россиянка.

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