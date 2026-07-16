Рэпер Птаха обжалует штраф за пропаганду наркотиков

Адвокат рэпера Птахи Зайченко: Будем обжаловать незаконный штраф за пропаганду наркотиков

Адвокат рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, Валентина Зайченко высказалась о штрафе, который исполнитель получил за пропаганду наркотических веществ. Ее слова передает «Газета.Ru».

По словам Зайченко, рассмотрение административного дела проводилось с нарушениями. Также она отметила, что ни одно ходатайство защиты рэпера об изучении доказательств отсутствия вины не было удовлетворено судом.

«Указали суду на допущенные нарушения при сборе доказательств, заявили ходатайства об исследовании доказательств. На все это обращалось внимание суда, но ни одно ходатайство удовлетворено не было», — заявила представитель Нуриева.

Также юрист уточнила, что музыкант считает решение суда незаконным и планирует его обжаловать. «Безусловно, будет обжаловано, мы считаем такое решение незаконным и необоснованным», — добавила она.

Ранее получивший высокий масонский чин рэпер Птаха попал на видео возле суда. На кадрах видно, как рэпер поднимается по лестнице и заходит в здание.