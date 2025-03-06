В российском городе на женщину обрушилась глыба льда

В Балаково на женщину обрушилась глыба льда

В Балаково Саратовской области на женщину обрушилась глыба льда. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел в среду, 5 марта, возле дома № 20 на проспекте Героев: на женщину, шедшую рядом с зданием, упала масса из снега и льда. В результате та получила травмы, ей понадобилась помощь медиков. Тяжесть повреждений в СК не уточнили.

По факту случившегося следователи начали проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента и дать оценку работе коммунальщиков, ответственных за очистку крыш домов от снега и наледи.

Ранее в марте стало известно, что в Махачкале глыба льда сбила с ног женщину, которая держала ребенка на руках. От удара пострадавшая потеряла сознание, ее увезли в больницу с серьезными травмами.