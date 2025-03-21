Гоблин объяснил свой псевдоним

Блогер Пучков заявил, что получил псевдоним Гоблин из-за службы в милиции

Известный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, рассказал, где он его получил. Слова Пучкова передает портал РИАМО.

«Я в милиции служил, там все гоблины», — заявил Пучков на форуме «Мы будущее. Сила смыслов», отвечая на вопрос о происхождении прозвища.

Ранее Гоблин раскритиковал современную молодежь. Блогер назвал молодых людей поколением дебилов и добавил, что они не хотят получать новые знания из-за их легкой доступности.

В 1990-х Пучков шесть лет работал в уголовном розыске. Блогер рассказывал, что в то время сотрудников МВД в шутку называли «еринскими упырями», используя для этого ироничного наименования фамилию министра внутренних дел Виктора Ерина. Позднее Пучков прочитал в одной из газет материал с заголовком «Гоблины в милицейских шинелях», после чего прозвище Гоблин за ним закрепилось. Под этим псевдонимом он начал публиковать озвучки компьютерных игр.