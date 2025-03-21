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00:03, 22 марта 2025Россия

В Ростове рассказали о пострадавших в ходе атаки ВСУ

Слюсарь: В ходе атаки ВСУ на Ростов-на-Дону пострадали два человека
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о пострадавших в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека. Информация уточняется», — написал он.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку ВСУ. Слюсарь подчеркнул, что дроны были уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районах региона.

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о мощном взрыве над городом. Как утверждают очевидцы, звуки взрыва раздались неподалеку от микрорайона Сельмаш.

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