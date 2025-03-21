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23:41, 21 марта 2025Россия

Жители российского города сообщили о мощном взрыве

Shot: Жители Ростова-на-Дону сообщили о мощном взрыве над городом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Ростове

Фото: Jason Lee / Reuters

Жители Ростова-на-Дону сообщили о мощном взрыве над городом. Как пишет Telegram-канал Shot, один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) врезался в многоэтажный дом.

Как утверждают очевидцы, звуки взрыва раздались неподалеку от микрорайона Сельмаш. «Предварительно, система ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») отработала по воздушным целям. У некоторых машин сработала сигнализация», — говорится в публикации.

Официальных данных о пострадавших в настоящее время нет, уточняет Shot.

Ранее в Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобильные стоянки и дома. Один из ударов FPV-дронов пришелся по двум стоянкам предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа.

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