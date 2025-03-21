Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 21 марта 2025Ценности

Инстасамка оценила ширину своих бровей на подростковых фото фразой «я в шоке»

Рэперша Инстасамка раскритиковала ширину своих бровей на подростковых фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @instasamkacore

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, оценила свою внешность на подростковых фото фразой «я в шоке». Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

24-летняя исполнительница продемонстрировала снимки, сделанные в 2016 году. При этом она обратила внимание на стиль макияжа, которого придерживалась в тот момент.

Так, звезда рисовала себе широкие брови с четкими линиями, что в настоящее время ей показалось неприемлемым. «Мне кажется, это перебор — ходить с такими бровями. Это выглядит как татуаж», «Я буквально издеваюсь над собой», «Я в шоке от того, как я могла пропагандировать такие ценности и такую эстетику», «Что происходило с моими бровями? Понятия не имею, с кого я брала пример, когда их рисовала», — раскритиковала она указанные кадры.

Ранее Инстасамка назвала причины бритья налысо и отказа от мини-юбок.

    Обсудить
    Последние новости

    Принца Уильяма на танке заметили у российской границы

    Уничтожение российскими БПЛА бойцов «Азова» в ЛНР попало на видео

    Монголия одобрила строительство продолжения «Силы Сибири-2»

    ВСУ атаковали автомобильные стоянки и дома в российском приграничье

    Четверых участников беспорядков в российском аэропорту осудили на длительные сроки

    Инстасамка оценила ширину своих бровей на подростковых фото фразой «я в шоке»

    Молдавская госбезопасность захотела следить за населением без санкции суда

    «Парни шарят. Сохраняйте бдительность». Элитные украинские диверсанты научились маскироваться точь-в-точь как российский спецназ

    Названы повышающие риск развития рака виды рыб

    В России 90-летнюю блокадницу ударили в грудь и бросили лежать в подъезде в пыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше