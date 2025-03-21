Инстасамка оценила ширину своих бровей на подростковых фото фразой «я в шоке»

Рэперша Инстасамка раскритиковала ширину своих бровей на подростковых фото

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, оценила свою внешность на подростковых фото фразой «я в шоке». Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

24-летняя исполнительница продемонстрировала снимки, сделанные в 2016 году. При этом она обратила внимание на стиль макияжа, которого придерживалась в тот момент.

Так, звезда рисовала себе широкие брови с четкими линиями, что в настоящее время ей показалось неприемлемым. «Мне кажется, это перебор — ходить с такими бровями. Это выглядит как татуаж», «Я буквально издеваюсь над собой», «Я в шоке от того, как я могла пропагандировать такие ценности и такую эстетику», «Что происходило с моими бровями? Понятия не имею, с кого я брала пример, когда их рисовала», — раскритиковала она указанные кадры.

Ранее Инстасамка назвала причины бритья налысо и отказа от мини-юбок.