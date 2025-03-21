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19:12, 21 марта 2025Ценности

Искалеченную в Дубае украинскую модель заподозрили в эскорте

Искалеченную в Дубае украинскую модель Марию Ковальчук заподозрили в эскорте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ae3marylu

Искалеченную в Дубае украинскую модель Марию Ковальчук заподозрили в оказании эскорт-услуг. Об этом сообщает Mash.

Администраторы канала якобы обнаружили анкету 20-летней девушки на специализированном сайте. Согласно посту, она работала эскортницей в Барселоне за 500 евро в час: в список услуг входили в том числе оргии. Кроме того, Ковальчук вела страницу на платформе OnlyFans, где подписка на ее аккаунт стоит 8,7 доллара в месяц.

Ранее сообщалось, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием, после чего, возможно, была похищена в секс-рабство.

Известно, что последний раз модель общалась с родителями 10 марта, а 19 марта ее нашли на обочине шоссе в Дубае. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. У модели зафиксировали переломы ног и позвоночника, девушка была в коме. На данный момент ее состояние остается тяжелым, она не может говорить.

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