Моделей из России и Украины насилуют в Дубае. К каким ужасам приводит мечта заработать деньги в одной из самых богатых стран мира?

В среду, 19 марта, украинскую модель Марию Ковальчук, которая не выходила на связь с родными более недели, обнаружили в критическом состоянии в реанимации одной из клиник в Дубае. По сообщениям СМИ, за день до исчезновения она посетила вечеринку в компании двоих неизвестных мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Ранее подобные события уже происходили в ОАЭ с манекенщицами из стран Восточной Европы и России. Что случилось с Ковальчук и другими девушками, мечтавшими построить карьеру в одном из самых роскошных городов мира, — в материале «Ленты.ру».

Что произошло с Марией Ковальчук?

Мероприятие с шейхами, которое посетила модель Мария Ковальчук, оказалось вечеринкой в честь ее 20-летия. Девушка отмечала праздник 9 марта, а на следующий день позвонила матери и рассказала, что собирается в отель к новым знакомым. Мать Марии сообщила, что голос у дочери был растерянный. Это был их последний разговор, после этого украинка пропала на десять дней.

Родители Марии опасаются, что их дочь попала в сексуальное рабство и все это время подвергалась насилию

Известно, что Ковальчук прилетела в Дубай 15 февраля и планировала через несколько дней отправиться в Таиланд. После вечера в отеле с незнакомцами девушку нашли с переломами рук, ног и позвоночника на обочине дороги. У пострадавшей не было при себе ни мобильного телефона, ни документов. В настоящее время девушка находится в реанимации, она перенесла несколько операций. По делу ведется расследование.

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По данным Shot, «вечеринки у шейхов» являются для девушек одним из способов заработка. За участие в таком вечере можно получить от 500 долларов (42 тысячи рублей). Однако есть ряд условий: девушка должна быть моложе 23 лет, ростом не ниже 160 сантиметров, иметь стройную фигуру и «чистую» кожу.

Как российскую модель осудили в Дубае за нападение на шейха?

В 2018 году подобное трагическое происшествие случилось с 22-летней моделью из Иркутска Екатериной Стецюк. Россиянку заключили под стражу в ОАЭ после того, как она выпрыгнула с шестого этажа отеля в Дубае. Сотрудники генконсульства нашли Екатерину в больнице с травмой позвоночника и внутренних органов.

Стецюк рассказала, что выпрыгнула из окна, чтобы спастись от 39-летнего ухажера, шейха из Пакистана. В ходе конфликта, возникшего на фоне алкогольного опьянения, мужчина пытался нанести ей ножевые ранения.

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Однако в полицию обратился и напавший на Екатерину шейх. Он заявил, что девушка набросилась на него с ножом, а он, защищаясь, вытолкнул ее из окна

В итоге нападавший наказания не понес, а россиянку через три дня после второй операции увезли из госпиталя в тюрьму. Против девушки возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Позже стороны подписали мировое соглашение, и Стецюк депортировали на родину.

Сообщалось, что Екатерина прибыла в страну «для участия в видеосъемках в качестве модели по приглашению неустановленных лиц в одной из соцсетей». Она была подписана на несколько страниц модельных агентств, а также на аккаунты с вакансиями за рубежом «для привлекательных девушек».

Как уроженки Украины и Белоруссии снялись голыми в Дубае и попали в тюрьму?

В апреле 2021 года полиция Дубая арестовала группу девушек, которые позировали обнаженными в апартаментах на балконе отеля Dubai Marina. В фотосессии приняли участие более десяти моделей, среди них были уроженки Украины, Белоруссии и Молдовы.

Всех нарушительниц и владельца помещения Алекса Концова задержали и заключили под стражу. Сначала речь шла о шести месяцах тюремного заключения и штрафе в размере пяти тысяч дирхамов (по курсу 2021 года — около 105 тысяч рублей). Концов жаловался, что во время расследования ему пришлось провести пять часов в камере при температуре 16 градусов. После этого его продержали в тюрьме еще 19 дней.

Кадр: @UKFFreezeBoY

Позже выяснилось, что автор съемки — финансист и галерист Виталий Гречин. В итоге местные власти приняли решение депортировать всех участников скандала, обвинения с Концова полностью сняли.

Через месяц одну из манекенщиц, которая снималась на балконе отеля в Дубае, избили и изнасиловали на Украине

По словам Натальи Чуприной, по возвращении в Днепр она познакомилась с мужчиной, и после того, как в разговоре они затронули тему съемки в Дубае, молодой человек упрекнул ее, что она «занимается не тем», а затем избил и изнасиловал.

В каких условиях держат заключенных в ОАЭ?

Участница съемки на балконе Dubai Marina Евгения Таран из Киева провела в тюрьме две недели — дольше, чем все остальные задержанные. В интервью девушка пожаловалась на условия содержания. По ее словам, в камере никогда не выключали свет, кондиционер постоянно шумел, ей не давали туалетную бумагу и ложку, и вообще относились к ней «нe пo-чeлoвeчecки».

Алекс Концов отмечал, что в женском отделении тюрьмы было чище, чем в мужском. «Была еда, но тюремная еда отвратительна. Там можно было заказать еду в столовой, и именно на это я давал им деньги. Столовых приборов там тоже не было. Ни одному человеку не дали возможность пообщаться ни с одним адвокатом», — говорил он.

Для них привычно, что независимо от того, какое правонарушение человек совершил — должен ли он кому-то 20 тысяч рублей, украл миллионы, убил человека, — его все равно нужно пять часов морозить перед тем, как с ним разговаривать Алекс Концов

Как проходят закрытые вечеринки в Дубае?

В 2018 году украинский сутенер, имя которого не раскрывается, рассказал о закрытых вечеринках в Дубае американскому изданию Vice. Он сообщил, что все участники держат происходящее в тайне, а «исламский вопрос» не мешает им хорошо проводить время. Кроме того, все женщины, обслуживающие мужчин на мероприятии, работают добровольно.

Фото: PLotulitStocker / Shutterstock / Fotodom

Спросите любую женщину в этом месте, заставляют ли ее быть здесь. Они зарабатывают. Некоторые женщины, которых я знаю, пришли из самых бедных деревень моей страны, а теперь они ездят на Ferrari и живут в небоскребах украинский сутенер

Стоимость сексуальных услуг довольно высока. По словам сутенера, один час с женщиной обходится клиентам минимум в тысячу долларов, с мужчиной — в 500 долларов. Подчеркивается, что «мальчиков в основном хотят иностранцы, но они часто стесняются своих вкусов».

Украинец также отметил, что после завершения такой вечеринки помещение выглядит так, будто в него попала бомба. Но благодаря связям и умению действовать аккуратно организаторы не боятся ни властей, ни религиозной полиции. Кроме того, они искренне уверены, что не приносят никому вреда.