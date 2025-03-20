Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:18, 20 марта 2025Ценности

Моделей из России и Украины насилуют в Дубае. К каким ужасам приводит мечта заработать деньги в одной из самых богатых стран мира?

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

В среду, 19 марта, украинскую модель Марию Ковальчук, которая не выходила на связь с родными более недели, обнаружили в критическом состоянии в реанимации одной из клиник в Дубае. По сообщениям СМИ, за день до исчезновения она посетила вечеринку в компании двоих неизвестных мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Ранее подобные события уже происходили в ОАЭ с манекенщицами из стран Восточной Европы и России. Что случилось с Ковальчук и другими девушками, мечтавшими построить карьеру в одном из самых роскошных городов мира, — в материале «Ленты.ру».

Что произошло с Марией Ковальчук?

Мероприятие с шейхами, которое посетила модель Мария Ковальчук, оказалось вечеринкой в честь ее 20-летия. Девушка отмечала праздник 9 марта, а на следующий день позвонила матери и рассказала, что собирается в отель к новым знакомым. Мать Марии сообщила, что голос у дочери был растерянный. Это был их последний разговор, после этого украинка пропала на десять дней.

Родители Марии опасаются, что их дочь попала в сексуальное рабство и все это время подвергалась насилию

Известно, что Ковальчук прилетела в Дубай 15 февраля и планировала через несколько дней отправиться в Таиланд. После вечера в отеле с незнакомцами девушку нашли с переломами рук, ног и позвоночника на обочине дороги. У пострадавшей не было при себе ни мобильного телефона, ни документов. В настоящее время девушка находится в реанимации, она перенесла несколько операций. По делу ведется расследование.

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

По данным Shot, «вечеринки у шейхов» являются для девушек одним из способов заработка. За участие в таком вечере можно получить от 500 долларов (42 тысячи рублей). Однако есть ряд условий: девушка должна быть моложе 23 лет, ростом не ниже 160 сантиметров, иметь стройную фигуру и «чистую» кожу.

Как российскую модель осудили в Дубае за нападение на шейха?

В 2018 году подобное трагическое происшествие случилось с 22-летней моделью из Иркутска Екатериной Стецюк. Россиянку заключили под стражу в ОАЭ после того, как она выпрыгнула с шестого этажа отеля в Дубае. Сотрудники генконсульства нашли Екатерину в больнице с травмой позвоночника и внутренних органов.

Стецюк рассказала, что выпрыгнула из окна, чтобы спастись от 39-летнего ухажера, шейха из Пакистана. В ходе конфликта, возникшего на фоне алкогольного опьянения, мужчина пытался нанести ей ножевые ранения.

Фото: SkyMediaPro / Shutterstock / Fotodom

Однако в полицию обратился и напавший на Екатерину шейх. Он заявил, что девушка набросилась на него с ножом, а он, защищаясь, вытолкнул ее из окна

В итоге нападавший наказания не понес, а россиянку через три дня после второй операции увезли из госпиталя в тюрьму. Против девушки возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Позже стороны подписали мировое соглашение, и Стецюк депортировали на родину.

Сообщалось, что Екатерина прибыла в страну «для участия в видеосъемках в качестве модели по приглашению неустановленных лиц в одной из соцсетей». Она была подписана на несколько страниц модельных агентств, а также на аккаунты с вакансиями за рубежом «для привлекательных девушек».

Как уроженки Украины и Белоруссии снялись голыми в Дубае и попали в тюрьму?

В апреле 2021 года полиция Дубая арестовала группу девушек, которые позировали обнаженными в апартаментах на балконе отеля Dubai Marina. В фотосессии приняли участие более десяти моделей, среди них были уроженки Украины, Белоруссии и Молдовы. 

Всех нарушительниц и владельца помещения Алекса Концова задержали и заключили под стражу. Сначала речь шла о шести месяцах тюремного заключения и штрафе в размере пяти тысяч дирхамов (по курсу 2021 года — около 105 тысяч рублей). Концов жаловался, что во время расследования ему пришлось провести пять часов в камере при температуре 16 градусов. После этого его продержали в тюрьме еще 19 дней.

Кадр: @UKFFreezeBoY

Позже выяснилось, что автор съемки — финансист и галерист Виталий Гречин. В итоге местные власти приняли решение депортировать всех участников скандала, обвинения с Концова полностью сняли.

Через месяц одну из манекенщиц, которая снималась на балконе отеля в Дубае, избили и изнасиловали на Украине

По словам Натальи Чуприной, по возвращении в Днепр она познакомилась с мужчиной, и после того, как в разговоре они затронули тему съемки в Дубае, молодой человек упрекнул ее, что она «занимается не тем», а затем избил и изнасиловал.

В каких условиях держат заключенных в ОАЭ?

Участница съемки на балконе Dubai Marina Евгения Таран из Киева провела в тюрьме две недели — дольше, чем все остальные задержанные. В интервью девушка пожаловалась на условия содержания. По ее словам, в камере никогда не выключали свет, кондиционер постоянно шумел, ей не давали туалетную бумагу и ложку, и вообще относились к ней «нe пo-чeлoвeчecки».

Алекс Концов отмечал, что в женском отделении тюрьмы было чище, чем в мужском. «Была еда, но тюремная еда отвратительна. Там можно было заказать еду в столовой, и именно на это я давал им деньги. Столовых приборов там тоже не было. Ни одному человеку не дали возможность пообщаться ни с одним адвокатом», — говорил он.

Для них привычно, что независимо от того, какое правонарушение человек совершил — должен ли он кому-то 20 тысяч рублей, украл миллионы, убил человека, — его все равно нужно пять часов морозить перед тем, как с ним разговаривать

Алекс Концов

Как проходят закрытые вечеринки в Дубае?

В 2018 году украинский сутенер, имя которого не раскрывается, рассказал о закрытых вечеринках в Дубае американскому изданию Vice. Он сообщил, что все участники держат происходящее в тайне, а «исламский вопрос» не мешает им хорошо проводить время. Кроме того, все женщины, обслуживающие мужчин на мероприятии, работают добровольно.

Фото: PLotulitStocker / Shutterstock / Fotodom

Спросите любую женщину в этом месте, заставляют ли ее быть здесь. Они зарабатывают. Некоторые женщины, которых я знаю, пришли из самых бедных деревень моей страны, а теперь они ездят на Ferrari и живут в небоскребах

украинский сутенер

Стоимость сексуальных услуг довольно высока. По словам сутенера, один час с женщиной обходится клиентам минимум в тысячу долларов, с мужчиной — в 500 долларов. Подчеркивается, что «мальчиков в основном хотят иностранцы, но они часто стесняются своих вкусов».

Украинец также отметил, что после завершения такой вечеринки помещение выглядит так, будто в него попала бомба. Но благодаря связям и умению действовать аккуратно организаторы не боятся ни властей, ни религиозной полиции. Кроме того, они искренне уверены, что не приносят никому вреда.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал возможное признание Трампом Крыма частью России

    Россиянам упростят подтверждение личности

    В США допустили удар украинского «Длинного Нептуна» по Москве

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Захарова прокомментировала телефонный разговор Путина и Трампа

    ФСБ задержала чиновницу из российского региона за получение 59 взяток

    Российского хоккеиста-чемпиона задержали за мастурбацию в центре Москвы

    Россиян предупредили о подорожании ремонта квартир

    Зеленский ответил на вопрос о готовности Украины к статусу нейтральной страны

    Зеленский раскритиковал Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше