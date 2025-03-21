Исландский министр попала в сексуальный скандал и ушла в отставку

Министр Исландии Тоурсдоуттир покинула пост из-за рождения ребенка от подростка

Исландский министр по вопросам образования и детей Аустильдюр Лоуа Тоурсдоуттир покинула свой пост на фоне скандала, касающегося ее сексуальной связи с 15-летним подростком. Об этом пишет телеканал RUV.

Отмечается, что политик вступила в сексуальные отношения с подростком, когда ей было 22 года. По данным телеканала, они познакомились в религиозном сообществе, куда мальчик, находившийся в трудной жизненной ситуации, обратился за помощью. Впоследствии женщина родила от него сына, с которым потом почти не позволяла ему видеться.