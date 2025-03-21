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20:41, 21 марта 2025Из жизни

Известная рок-группа распалась из-за потратившего деньги на порно гитариста

Известная американская группа Gel распалась из-за воровства гитариста
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: hate5six / YouTube

В США известная рок-группа Gel, игравшая в стиле хардкор-панк, заявила о прекращении совместной деятельности из-за пристрастия гитариста к порно. Об этом сообщает New York Post.

В среду, 19 марта, на странице коллектива в социальной сети появилось сообщение, в котором музыканты сообщили, что отменяют все запланированные концерты и расходятся. В посте поясняется, что гитарист Энтони Уэбстер совершил «отвратительные поступки» в попытке «улучшить свою личную жизнь и карьеру». Из-за непоправимого урона, нанесенного этими поступками, группа и распалась.

В частности, по словам коллег, Уэбстер получил доступ к банковскому счету группы и занимался воровством. Он бесконтрольно тратил деньги на аренду жилья, заказ еды и личные покупки. «Он также потратил деньги на невероятное количество покупок видео на OnlyFans и таинственные трансакции, вероятно, такого же характера», — говорится в сообщении.

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Участники Gel обвинили Уэбстера в том, что он слил их фотографии в обнаженном виде на форуме Reddit и был пойман, когда заметал следы. Музыканты заявили, что «боролись до последнего», однако в итоге решили закрыть проект.

Gel была основана в 2018 году в штате Нью-Джерси. В 2023-м они выпустили свой единственный альбом Only Constant. Перед расставанием коллектив совершил турне по Австралии и планировал концерты в Канаде, а затем в Великобритании и других странах Европы.

Ранее сообщалось, что музыкант из США завел после развода сразу четырех любовниц. По его словам, он никого не обманывает, его любовницы знают друг о друге и не против делить его на четверых.

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