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03:32, 18 марта 2025Из жизни

Музыкант из США завел сразу четырех любовниц после развода

Музыкант Ни-Йо рассказал о своих четырех любовницах
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Ne-Yo

Ne-Yo. Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Американский музыкант Ни-Йо (настоящее имя — Шейфер Чимер Смит) продемонстрировал сразу четырех любовниц, которых он завел после развода. Об этом сообщает CNN.

Ни-Йо рассказал о своих непростых романтических отношениях в соцсети. По его словам, он никого не обманывает, его любовницы знают друг о друге и не против делить его на четверых.

Музыкант утверждает, что его многочисленные дети тоже в курсе происходящего. «Я никому не вру, и детям в том числе, — заявил он. — Объясняю примерно так: "Посмотри, это папина девушка. И вот эта, и эта, и эта тоже"».

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Ни-Йо — обладатель трех премий «Грэмми». У него семь детей: двух родила бывшая невеста, троих — бывшая жена, еще двоих — любовница, из-за которой ушла жена. Был и восьмой ребенок, но тест ДНК показал, что у него другой отец.

Ранее сообщалось, что в США женщина узнала о 60 любовницах мужа и отсудила у него 2,3 миллиона долларов. Кроме того, ей достался дом стоимостью 1,3 миллиона долларов.

Вот это да!
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