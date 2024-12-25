Женщина узнала о 60 любовницах мужа и заставила его заплатить 230 миллионов рублей

В США женщина узнала о 60 любовницах мужа и разоблачила его публично

Женщина из штата Атланта, США, уличила мужа в многочисленных изменах, заставила заплатить 2,3 миллиона долларов (230 миллионов рублей) и разоблачила его на YouTube. Об этом пишет Atlanta Black Star.

По словам Гейл Льюс, о первой любовнице своего супруга Гарольда она узнала благодаря авиакомпании. Она позвонила туда, чтобы уточнить информацию о рейсе, на котором ее муж возвращался из командировки. По телефону ей сказали, что он прилетает в обозначенное время в сопровождении какой-то женщины.

Как выяснилось, женщина была давней любовницей Гарольда и сопровождала его почти во всех рабочих поездках. После этого открытия Гейл подала на развод. Продолжив свои изыскания, она узнала, что любовница была не одна. По ее подсчетам, муж изменял ей с 60 женщинами. Она даже назвала имена некоторых из них публично. Среди них якобы была и дочь актера Лоренса Фишберна, которую зовут Валентина. Насколько известно, дочерей с таким именем у Фишберна нет.

Соглашение о разводе, заключенное между бывшими супругами, обязало Гарольда выплатить Гейл 2,3 миллиона долларов. Кроме того, женщине достался дом стоимостью 1,3 миллиона долларов (130 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что жительница Китая решила помочь любовнику развестись и заплатила его жене крупную сумму, чтобы она согласилась уйти. Та действительно подала заявление на развод, однако лишь спустя два года.