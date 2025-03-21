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15:45, 21 марта 2025Культура

Известный музыкант заявил об угрозах расправой после начала СВО

Музыкант Даниил Крамер заявил об угрозах со стороны украинцев после начала СВО
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Denisov / Russian Look / Globallookpress.com

Народный артист России Даниил Крамер пожаловался на угрозы расправой со стороны украинцев из-за решения остаться в России после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Известный джазмен и пианист рассказал, что подвергся жесткой критике из-за своей позиции. «Мне даже писали из Киева, чтобы не забыл взять с собой полиэтиленовый мешок, когда туда поеду. Чтобы было в чем меня обратно отправить по частям», — сообщил артист, родившийся в Харькове.

Крамер добавил, что большинство коллег со всего мира были уверены, что он уедет из страны после начала боевых действий. «Меня никто не спрашивал, уеду я или нет. Спрашивали только, когда именно я это сделаю», — сказал он.

Ранее рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что уехавшие после начала СВО артисты должны доказать свое раскаяние, чтобы вернуться на родину. «Если ты что-то наговорил, то должен искренне извиниться с той же страстью, с которой совершил эту ошибку», — добавил артист.

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