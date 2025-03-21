Известный музыкант заявил об угрозах расправой после начала СВО

Музыкант Даниил Крамер заявил об угрозах со стороны украинцев после начала СВО

Народный артист России Даниил Крамер пожаловался на угрозы расправой со стороны украинцев из-за решения остаться в России после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Известный джазмен и пианист рассказал, что подвергся жесткой критике из-за своей позиции. «Мне даже писали из Киева, чтобы не забыл взять с собой полиэтиленовый мешок, когда туда поеду. Чтобы было в чем меня обратно отправить по частям», — сообщил артист, родившийся в Харькове.

Крамер добавил, что большинство коллег со всего мира были уверены, что он уедет из страны после начала боевых действий. «Меня никто не спрашивал, уеду я или нет. Спрашивали только, когда именно я это сделаю», — сказал он.

Ранее рок-музыкант и основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что уехавшие после начала СВО артисты должны доказать свое раскаяние, чтобы вернуться на родину. «Если ты что-то наговорил, то должен искренне извиниться с той же страстью, с которой совершил эту ошибку», — добавил артист.