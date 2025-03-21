В России предложили освободить от налога ряд коммунальщиков

РСПП предложил обнулить налог для предприятий ЖКХ при замене коммунальных сетей

Российских коммунальщиков предложили освободить от налога за имущество в случае, если сэкономленные средства будут направлены на обновление инфраструктуры. Об этом пишет Forbes.

С соответствующей инициативой выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Обнулить налог предлагается на имущество предприятия, введенное в эксплуатацию в последние пять лет. По задумке авторов, коррекция налогообложения для ресурсоснабжающих организаций позволит решить вопрос с заменой коммунальных сетей в стране. В данный момент средств на модернизацию ЖКХ не хватает — за год обновляется не более 1,5 процента всех коммуникаций. Нововведение, по мнению бизнеса, повысит показатель до 5 процентов в год, что эквивалентно затратам в триллионы рублей.

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