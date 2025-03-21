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13:10, 21 марта 2025Экономика

Качество российского вина оценили

Роскачество: Более четверти россиян отдают предпочтение отечественному вину
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Более четверти (27 процентов) опрошенных россиян признались, что отдают предпочтение отечественному вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роскачества.

За последние два года доля граждан, считающих, что российское вино опережает по качеству иностранное, увеличилась на 7 процентных пункта (п.п.). Если в декабре 2022-го таковых насчитывалось 20 процентов, то в конце 2024-го — 27. Доля же отдающих свое предпочтение иностранным аналогам за отчетный период, напротив, снизилась на 15 процентных пунктов — с 29 до 14 процентов.

Более половины (58 процентов) респондентов в ходе исследования отметили, что российское вино «точно» не уступает по качестве зарубежной продукции. В то же время тех, кто считает, что иностранный алкоголь опережает отечественный по вкусовым характеристикам и составу, сократилась до 42 процентов.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что по итогам 2024 года суммарные объемы производства вина в России выросли на 13,4 процента в сравнении с показателем за 2023-й. За 12 месяцев в стране выпустили в общей сложности порядка 61 миллиона декалитров этой алкогольной продукции. Производство тихих вин за это время увеличилось на 8,6 процента, игристых — на 24,7 процента, а крепленых — на 29,6 процента. Главным регионом-производителем вина в РФ оказался Краснодарский край.

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