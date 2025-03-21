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14:23, 21 марта 2025Бывший СССР

Киевские чиновники украли миллионы гривен из соцпомощи тяжелобольным

СБУ: Чиновники КГГА украли 60 миллионов гривен из соцпомощи тяжелобольным
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила преступную схему в Киевской городской государственной администрации (КГГА), благодаря которой чиновники присвоили себе почти 60 миллионов гривен (около 122 миллионов рублей), которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

Как установило расследование, к сделке причастны четыре человека, двое из которых — заместители главы департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Другой фигурант — руководитель одной из столичных психбольниц и компании медико-социального профиля. Чтобы украсть бюджетные средства, чиновники заключили договор с компанией сообщника на общую сумму 149 миллионов гривен.

За эти деньги подрядчики должны были осуществлять ежедневный паллиативный уход за тяжелобольными гражданами, но вместо этого почти треть финансов фигуранты потратили на приобретение автомобилей премиум класса и элитной недвижимости, которые «на бумаге» использовали для нужд пациентов. Например, один из новых внедорожников Porsche Cayenne, приобретенных этой компанией, злоумышленники использовали сами, но формально он значился как автомобиль для перевозки тяжелобольных.

Злоумышленникам грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

Ранее правительство Украины создало реестр производителей технической конопли. Он был разработан на платформе «Дия» (украинский аналог Госуслуг).

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