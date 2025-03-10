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18:45, 10 марта 2025Бывший СССР

Украинским производителям конопли предложили зарегистрироваться

Правительство Украины создало реестр производителей технической конопли
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Украины создало реестр производителей технической конопли. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации республики в своем Telegram-канале.

По данным министерства, реестр был разработан на платформе «Дия» (украинский аналог Госуслуг). Отмечается, что производители конопли могут зарегистрировать свои предприятия за несколько минут.

Предполагается, что создание реестра позволит им регистрировать предприятия и земельные участки, а также декларировать посевы и урожаи, вносить данные о лабораторных исследованиях и искать земельные участки на интерактивной карте. Кроме того, благодаря реестру планируется снизить уровень коррупции в сфере производства конопли.

Осенью 2024 года в Минагрополитики Украины заявили, что планируют возродить коноплеводство на Украине. В ведомстве назвали отрасль традиционной для страны и отметили, что в 2025 году коноплей могут засеять до 8000 гектаров. До этого растение вывели из списка запрещенных веществ.

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