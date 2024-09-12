На Украине рассказали о планах на коноплю

Минагрополитики: на Украине возрождается коноплеводство

На Украине власти возрождают отрасль коноплеводства. Об этом рассказал директор Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия страны Игорь Виштак, сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Представитель Минагрополитики отметил, что промышленная конопля является традиционной сельскохозяйственной культурой на Украине. Он напомнил, что ее выращивание вновь стало возможным после того, как правительство страны вывело каннабис из списка запрещенных веществ. Виштак также поделился планами на использование собранной конопли.

«Промышленная конопля — это также множество продуктов с добавленной стоимостью — пищевая, легкая, целлюлозно-бумажная и другие отрасли промышленности», — объяснил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Украины. Вместе с тем он отметил влияние культивации конопли на аэрацию почвы и очищение ее от тяжелых металлов.

Виштак добавил, что в 2025 году на Украине коноплей могут засеять до 8 тысяч гектаров.

Кабмин Украины убрал каннабис из списка запрещенных в стране веществ в конце мая. Изменения вступили в силу 16 августа.