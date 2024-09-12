Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:41, 12 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о планах на коноплю

Минагрополитики: на Украине возрождается коноплеводство

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress.com

На Украине власти возрождают отрасль коноплеводства. Об этом рассказал директор Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия страны Игорь Виштак, сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Представитель Минагрополитики отметил, что промышленная конопля является традиционной сельскохозяйственной культурой на Украине. Он напомнил, что ее выращивание вновь стало возможным после того, как правительство страны вывело каннабис из списка запрещенных веществ. Виштак также поделился планами на использование собранной конопли.

«Промышленная конопля — это также множество продуктов с добавленной стоимостью — пищевая, легкая, целлюлозно-бумажная и другие отрасли промышленности», — объяснил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Украины. Вместе с тем он отметил влияние культивации конопли на аэрацию почвы и очищение ее от тяжелых металлов.

Виштак добавил, что в 2025 году на Украине коноплей могут засеять до 8 тысяч гектаров.

Кабмин Украины убрал каннабис из списка запрещенных в стране веществ в конце мая. Изменения вступили в силу 16 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

      Мужчину приговорили к колонии за попытку подрыва авто российского военного

      В Харькове сообщили о серии взрывов

      Россиян предупредили о риске изъятия дач

      Медведь нашел применение лодке российских рыбаков и попал на видео

      В сети восхитились внешностью 45-летней звезды «Кухни» в облегающем платье

      Подполье заявило о возможном ударе ФАБ по бойцам «Азова» в Харькове

      Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей

      Усатый привез подписи в ЦИК на тележке

      Ученые нашли в Арктике странных кривых рыб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше