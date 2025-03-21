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16:19, 21 марта 2025Путешествия

Кучер кареты избил туристов кнутом за отказ оплатить проезд и попал на видео

The Sun: Кучер кареты избил туристов кнутом за отказ оплатить проезд в Дублине
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кучер кареты в Дублине, Ирландия, избил двух американских туристов кнутом за отказ оплатить проезд. Инцидент попал на видео, которое публикует The Sun.

На видеоролике показано, как двое мужчин убегают от кучера повозки. Мужчина в черном пуховике преследует их и начинает избивать кнутом, требуя оплатить катание.

Сначала туристы пытаются защититься от ударов, а затем один из них протягивает купюру со словами: «Это 100 долларов США. Это дополнительно». Потом кучер еще несколько раз сильно бьет иностранцев кнутом и уходит.

Ранее в Ирландии опоздавший на рейс пассажир устроил дебош в аэропорту. Пьяный мужчина стал громить выход на посадку и попал на видео.

Вот это да!
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