Кучер кареты избил туристов кнутом за отказ оплатить проезд и попал на видео

The Sun: Кучер кареты избил туристов кнутом за отказ оплатить проезд в Дублине

Кучер кареты в Дублине, Ирландия, избил двух американских туристов кнутом за отказ оплатить проезд. Инцидент попал на видео, которое публикует The Sun.

На видеоролике показано, как двое мужчин убегают от кучера повозки. Мужчина в черном пуховике преследует их и начинает избивать кнутом, требуя оплатить катание.

Сначала туристы пытаются защититься от ударов, а затем один из них протягивает купюру со словами: «Это 100 долларов США. Это дополнительно». Потом кучер еще несколько раз сильно бьет иностранцев кнутом и уходит.

Ранее в Ирландии опоздавший на рейс пассажир устроил дебош в аэропорту. Пьяный мужчина стал громить выход на посадку и попал на видео.