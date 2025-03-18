Полуголый пассажир опоздал на рейс, стал громить аэропорт и попал на видео

Irish Times: Пассажир опоздал на рейс и устроил пьяный дебош в аэропорту Дублина

Пассажир самолета опоздал на рейс, устроил дебош и попал на видео. Подробности сообщает издание Irish Times.

Утром 17 марта мужчина в возрасте около 20 лет прибыл в аэропорт Дублина, Ирландия, пьяным и не успел к вылету. На опубликованных кадрах видно, что полуголый пассажир стал громить выход на посадку.

Служба безопасности гавани быстро задержала дебошира, который причинил значительный ущерб, и передала его полиции. Отмечается, что в тот день в Ирландии отмечали День святого Патрика — праздник в честь покровителя страны, который сопровождается массовыми гуляниями.

Ранее пьяный россиянин ударил по лицу бортпроводника на рейсе из Уфы в Санкт-Петербург. Нарушителю пришлось связать руки.