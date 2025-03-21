Главе МИД Лаврову исполнилось 75 лет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает день рождения 21 марта. В этом году главе МИД исполнилось 75 лет.

Глава внешнеполитического ведомства занимает этот пост 22-й год — дольше всех в нынешнем кабинете министров. Лавров также известен тем, что пишет стихи. Он является автором гимна Московского государственного института международных отношений. Летом 2020 года вышел сборник его стихов «Последний компромисс с богом. Избранные стихи» с параллельным переводом на македонский язык.

18 марта президент России Владимир Путин лично поздравил министра обороны Андрея Белоусова с Днем Рождения.