Путин лично поздравил Белоусова с Днем Рождения

Песков: Путин лично поздравил главу Минобороны Белоусова с Днем Рождения

Президент России Владимир Путин лично поздравил министра обороны Андрея Белоусова с Днем Рождения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин поздравил Белоусова», — сказал представитель Кремля. Белоусов отмечал свой День Рождения 17 марта.

Белоусов занял пост главы Минобороны в мае 2024 года, когда был утвержден обновленный состав правительства. Он заменил на этом посту Сергея Шойгу, который впоследствии стал секретарем Совета Безопасности России. Песков тогда, объясняя решение Владимира Путина предложить Белоусова на должность, заявил, что назначение гражданского человека главой оборонного ведомства повысит открытость Минобороны для инноваций и передовых идей.

В декабре Белоусова назначили на еще одну должность вместо Шойгу — он стал главой наблюдательного совета военно-строительной компании (ВСК).