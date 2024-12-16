Белоусова назначили еще на одну должность вместо Шойгу

Министр обороны Белоусов назначен главой набсовета ВСК на пять лет

Министр обороны Андрей Белоусов назначен на должность главы наблюдательного совета военно-строительной компании (ВСК) — еще одну должность которую ранее занимал Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Белоусов возглавил набсовет ВСК сроком на пять лет. Членами наблюдательного совета также назначены Павел Фрадков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, первый замминистра обороны Леонид Горнин, заместитель министра финансов Алексей Липаев, замглавы Минэкономразвития Мурат Керефов и начальник экспертного управления президента Денис Агафонов.

Вопросы строительства объектов Минобороны Андрей Белоусов поднял во время заседания коллегии ведомства. Среди прочего он сообщил, что министерство планирует завершить строительство 19 новых военных госпиталей.

Также в ходе заседания Белоусов сообщил, что у ведомства есть вопросы по качеству поставляемой в армию экипировки.