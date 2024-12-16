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14:04, 16 декабря 2024Россия

Глава Минобороны России заявил о вопросах к качеству поставляемой в армию экипировки

Глава МО Белоусов: есть вопросы по качеству поставляемой в армию экипировки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У Министерства обороны (МО) России есть вопросы по качеству поставляемой в армию экипировки. Об этом на заседании коллегии ведомства заявил глава МО Андрей Белоусов, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Министр напомнил, что вопросы о поставках обмундирования возникли сразу после начала спецоперации в 2022 году. Он подчеркнул, что значительная часть проблем уже решена, однако некоторые проблемы сохраняются.

Белоусов добавил, что для решения этих вопросов разработаны новые элементы полевой формы, и в настоящий момент ведутся их испытания.

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