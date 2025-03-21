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11:40, 21 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко решил передать компетенции Белоруссии одной африканской стране

БелТА: Лукашенко поделится компетенциями белорусских специалистов с Намибией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии сделал предложение новоизбранному лидеру Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве, сообщает БелТА.

В частности, Лукашенко заявил о готовности поделиться компетенциями белорусских специалистов. «Беларусь готова предложить намибийской стороне свои компетенции в отраслях обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта», — говорится в сообщении.

Президент заявил о заинтересованности Минска расширять взаимодействие с Виндухом. Лукашенко также пригласил лидера Намибии посетить Белоруссию с официальным визитом.

Ранее Лукашенко получил в подарок саблю за отправку тракторов в Африку. Речь идет о фельдмаршале Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Белаксиму Хафтаре, который приехал в Минск. Лукашенко вручил ливийской делегации сертификаты на автобусы и тракторы белорусского производства, в качестве благодарности главнокомандующий ЛНА вручил в подарок саблю.

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