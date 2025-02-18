Лукашенко вручили саблю за отправку тракторов в Африку

Лукашенко подарил фельдмаршалу Ливии Хафтару тракторы и получил саблю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Белаксиму Хафтару тракторы и получил в подарок саблю. Об этом передает БелТА.

«У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Белоруссии», — подчеркнул белорусский лидер.

В ходе встречи с Хафтаром Лукашенко вручил ливийской делегации сертификаты на автобусы и тракторы белорусского производства, а также корзину с различными белорусскими продуктами. В качестве благодарности за гуманитарное сотрудничество и отправку тракторов в Африку главнокомандующий ЛНА вручил в подарок саблю.

Ранее Лукашенко призвал Польшу покупать трактора вместо танков. Политик признался, что хочет иметь нормальные отношения с соседним государством, и отметил, что не понимает причины враждебного отношения Варшавы.