Люди в форме ворвались в отель российского города и задержали 12 человек

В «Атриум Палас Отеле» Екатеринбурга задержали 12 человек

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию 12 человек. Об этом сообщает URA.ru.

О случившемся стало известно от сотрудников отеля, которые рассказали, как в здание «Атриум Палас Отеля» забежали люди в форме российских силовиков, они стали укладывать людей на пол, а после вывели их на улицу и увезли. Сотрудники отеля так и не поняли, что случилось, и предположили, что это могли быть съемки фильма.

Ранее во Владимирской области ФСБ задержала начальника Госавтоинспекции и начальника регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Ковровский» по делу о превышении должностных полномочий.