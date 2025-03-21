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03:10, 21 марта 2025Мир

Макрон начал искать альтернативу европейским войскам на Украине

Telegraph: Макрон изучает возможность отправки военных на Украине под эгидой ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вводу европейских войск на Украину. Об этом написала газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что Макрон поднял тему альтернативы в четверг, 20 марта, на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем — генеральным секретарем ООН. Он стал гостем собравшихся лидеров Евросоюза. Известно, что французский лидер изучает возможность отправки миссии на Украину под эгидой ООН.

Ранее Макрон заявил, что европейские страны не будут спрашивать согласия России на размещение собственного военного контингента на территории Украины, если такая просьба поступит из Киева. По его мнению, европейские части могли бы разместиться в ключевых украинских городах.

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