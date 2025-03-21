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20:47, 21 марта 2025Ценности

Мать искалеченной в Дубае модели опровергла выводы полиции о ее падении с высоты

Мать искалеченной в Дубае Ковальчук опровергла выводы о ее падении с высоты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Мать искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук назвала фейком выводы местной полиции о падении девушки с высоты. Разговор с ней публикует Shot.

Родственница Ковальчук опровергла последние сообщения в СМИ о том, что якобы ее дочь получила переломы рук, ног и позвоночника вследствие падения со стройки. По словам женщины, 20-летняя манекенщица по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии, а следствие по ее делу все еще ведется.

Ранее появилась информация, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием, после чего, возможно, была похищена в секс-рабство.

Известно, что последний раз модель общалась с родителями 10 марта, а 19 марта ее нашли на обочине шоссе в Дубае. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. У модели зафиксировали переломы ног и позвоночника, девушка была в коме. На данный момент ее состояние остается тяжелым, она не может говорить.

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