Минобороны заявило о перехвате десятков беспилотников над четырьмя регионами России

Минобороны: Силы ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами России

В ночь с 20 на 21 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 43 летательных аппарата над Россией. Больше всего — 34 дрона — над Волгоградской областью.

Еще по четыре беспилотника сбили над Ростовской и Курской областями., один— над Белгородской областью. Там не привели других данных об атаке.

В ночь на 20 марта ВСУ выпустили свыше 130 беспилотных летательных аппаратов по территории России. 132 украинских летательных аппарата ночью пытались атаковать семь регионов, наиболее массированную атаку зафиксировали в Саратовской области.