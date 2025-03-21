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07:10, 21 марта 2025Россия

Минобороны заявило о перехвате десятков беспилотников над четырьмя регионами России

Минобороны: Силы ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ над четырьмя регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь с 20 на 21 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что всего средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 43 летательных аппарата над Россией. Больше всего — 34 дрона — над Волгоградской областью.

Еще по четыре беспилотника сбили над Ростовской и Курской областями., один— над Белгородской областью. Там не привели других данных об атаке.

В ночь на 20 марта ВСУ выпустили свыше 130 беспилотных летательных аппаратов по территории России. 132 украинских летательных аппарата ночью пытались атаковать семь регионов, наиболее массированную атаку зафиксировали в Саратовской области.

ЖЗЛ
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