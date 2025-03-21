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15:06, 21 марта 2025Россия

Минздрав объявил о планах на больничные россиян

Минздрав решил снизить число больничных в России на 15 % к 2030 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минздрав России объявил о планах снизить показатель временной нетрудоспособности в стране на 15 процентов к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По его словам, чаще всего — в 70 процентах случаев — больничные листы открывают из-за инфекционных заболеваний. Министр предложил решать эту проблему доступными мерами. Он также заявил о необходимости расширить систему мониторинга заболеваемости и проводить вакцину-профилактику.

Ранее доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко заявила, что увеличение выплат по больничному листу, которое происходит в последние годы, поможет россиянам не потерять доход во время болезни. По ее словам, в 2025 году по больничному выплачивают до 5,7 тысячи рублей в день. При этом в 2024 году максимум составлял немного более 4 тысяч рублей.

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