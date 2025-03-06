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02:39, 6 марта 2025Экономика

Раскрыта резко выросшая в 2025 году выплата от государства

Доцент Коваленко: В 2025 году по больничному платят до 5,7 тыс. рублей в день
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с агентством «Прайм» заявила, что увеличение выплат по больничному листу, которое происходит в последние годы, поможет россиянам не потерять доход во время болезни.

По ее словам, в 2025 году по больничному выплачивают до 5,7 тысячи рублей в день. При этом в 2024 году максимум составлял немного более 4 тысяч рублей. В 2026 году пособие вырастет еще больше — до 6,8 тысяч рублей в день. «За последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу», — отметила Коваленко.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года у некоторых россиян выросли пенсии и социальные выплаты. В частности, речь идет о военных пенсионерах: уже в марте они получат проиндексированные выплаты.

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