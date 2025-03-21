Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове попал на видео

В сети появились кадры момента попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове

В сети появились кадры момента попадания одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Его публикует Shot в Telegram-канале.

Беспилотник попал на уровне 17 этажа ЖК «Свобода», расположенного по адресу улица Горсоветская, 49/1. На кадрах слышен взрыв, после чего на землю и припаркованные у здания автомобили падают обломки. В момент удара у некоторых машин сработала сигнализация.

Информацию о попадании дрона ВСУ в высотный жилой дом подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека. Дополнительная информация уточняется.