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00:17, 22 марта 2025Россия

Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове попал на видео

В сети появились кадры момента попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появились кадры момента попадания одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Его публикует Shot в Telegram-канале.

Беспилотник попал на уровне 17 этажа ЖК «Свобода», расположенного по адресу улица Горсоветская, 49/1. На кадрах слышен взрыв, после чего на землю и припаркованные у здания автомобили падают обломки. В момент удара у некоторых машин сработала сигнализация.

Информацию о попадании дрона ВСУ в высотный жилой дом подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека. Дополнительная информация уточняется.

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