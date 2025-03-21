Москвичам предсказали повторение лета 2010 года со смогом

Эксперт по пожарам Куксин: Из-за малоснежной зимы Россию ждут лесные пожары

Серьезные лесные пожары ждут Россию в этом году из-за малоснежной зимы и маловодья. Таким прогнозом с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поделился волонтер, учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

Горение леса уже затронуло Дальний Восток, юг России и добралось до Смоленской области. Эксперт объяснил, что риск пожаров возрастает из-за того, что в настоящее время на осушенных болотах практически нет воды, поскольку из-за малоснежной зимы не накопился запас снега, который мог бы таять. Высок риск и торфяных пожаров, часть из которых осталась в «спящем состоянии». Такие пожары можно обнаружить в Рязанской и Владимирской областях.

При этом Куксин обвинил человека в возникновении возгораний. Пожары возникают, потому что люди поджигают траву, бросают окурки, а также разводят костры для шашлыка. В настоящее время выезжают после зимы на шашлыки. В этом году добавился высокий риск торфяных пожаров — часть из них вообще перешла с поздней осени прошлого года, например, в Рязанской, Владимирской областях.

В настоящее время пожарные службы ведут работу по профилактике ландшафтных пожаров, завершают тушение тех очагов, которые остались с прошлого года. Однако, «если люди не образумятся, нас ждет довольно сложный сезон, похожий на весну и лето 2010-го», предсказал Куксин.

Ранее о неблагоприятном прогнозе по пожарам и паводкам в России этой весной предупредил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, из-за потепления, раннего схода льда с рек и неравномерного количества влаги в почве в регионах страны существует высокий риск их возникновения.