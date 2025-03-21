Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:14, 21 марта 2025Экономика

Москвичам пообещали 10-градусное тепло

Гидрометцентр: До плюс 10 градусов ожидается в Москве 21 марта
Виктория Клабукова

Фото: Новосильцев Артур / «АГН» Москва

Температура в Москве продолжает идти вверх. Какая погода ждет столичных жителей в пятницу, 21 марта, рассказали в Гидрометцентре.

Пятница выдастся облачной с прояснениями. Согласно прогнозам метеослужбы, столбики термометров в последний рабочий день достигнут отметки в 8-10 градусов тепла. В ночь на субботу ожидается не ниже минус 2 градусов. По области температура будет варьироваться от плюс 5 до плюс 10 градусов, ночью воздух остынет как максимум до минус 5 градусов.

Ветер, как сообщается, будет юго-западным с переходом на западный, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, будет равняться 752 миллиметрам ртутного столба.

Следующая неделя в Москве продолжит плюсовую тенденцию. Как ранее отмечала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, днем прогнозируется в среднем до плюс 6-11 градусов, околонулевые значения ожидаются и в ночные часы. В середине недели вероятны небольшие дожди — за сутки выпадет не более двух миллиметров осадков.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу

    СК сообщил о попытке Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на российскую АЭС

    «Вашингтон» Овечкина первым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

    Стримерша устроила хаос в прямом эфире из-за залезшего на нее незваного гостя

    Путин наградил отмечающего 75-летие Лаврова высшей государственной наградой

    В СК назвали организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России

    Влияние ключевой ставки на курс рубля оценили

    Раскрыто состояние Долиной во время продажи квартиры в Москве

    В России предложили запретить покупку квартир за наличные

    Женщина начала отношения с мужчиной старше нее на 33 года ради денег и влюбилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше