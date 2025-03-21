Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:03, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Мужчина обнаружил табличку со странным номером комнаты в отеле и нашел ей объяснение

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @mildlyinteresting / Reddit

Пользователь Reddit под ником SerendipitouslySane обнаружил табличку со странным номером комнаты в отеле. В комментариях пользователи отметили, что понимают, в чем причина необычной надписи.

Мужчина опубликовал снимок, на котором виден настенный знак с номером 419+1 вместо 420 возле двери.

«Как человек, который живет на 69 улице, я понимаю», «Все воруют табличку с номером 420», «Это даже лучше, чем обычный знак с номером 420. Кстати, где он? Спрашиваю для друга», — написали в комментариях под постом.

Материалы по теме:
«Других способов нет» Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
«Других способов нет»Ученые доказали: путешествия лечат тело и разум. Чего лишаются россияне, отказывая себе в отпуске?
18 ноября 2024
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025

Другой пользователь под ником Jay_Stone отметил, что уже видел подобную табличку в другом месте. «В Колорадо на автомагистрали был знак километража 420, который постоянно воровали. Они решили поменять его на 419.99, но нет, и его забрали. В итоге они сдались и теперь на этом месте больше никакого знака нет», — отметил он.

Ранее другой пользователь Reddit под ником Kindly-Pineapple-585 поделился фотографией своего кактуса и отметил, что растение изменилось после того, как он бросил курить. В комментариях многих удивило то, что произошло с кактусом.

Число 420 или 4:20 («four-twenty» — «четыре-двадцать») — термин, изначально появившийся в субкультуре наркопотребителей Северной Америки, который обозначает время для употребления запрещенных веществ.

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России заявил, что Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие. Кто сможет контролировать действия Украины?

    Мужчина обнаружил табличку со странным номером комнаты в отеле и нашел ей объяснение

    В Европе описали миропорядок после завершения конфликта на Украине

    Названо условие изменения позиции Европы по поддержке Украины

    В США призвали доверять Путину

    Военблогер узнал о возможном плане Украины зайти в Белгород в 2023 году

    Зеленского обвинили во лжи после слов о Крыме

    Россиянка побывала в Турции и рассказала о тайном рейтинге туристов в местных отелях

    Россиянам с аллергией на пыльцу дали совет

    Стало известно о планах НАТО увеличить запасы вооружений у союзников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше