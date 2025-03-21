Мужчина обнаружил табличку со странным номером комнаты в отеле и нашел ей объяснение

Пользователь Reddit под ником SerendipitouslySane обнаружил табличку со странным номером комнаты в отеле. В комментариях пользователи отметили, что понимают, в чем причина необычной надписи.

Мужчина опубликовал снимок, на котором виден настенный знак с номером 419+1 вместо 420 возле двери.

«Как человек, который живет на 69 улице, я понимаю», «Все воруют табличку с номером 420», «Это даже лучше, чем обычный знак с номером 420. Кстати, где он? Спрашиваю для друга», — написали в комментариях под постом.

Другой пользователь под ником Jay_Stone отметил, что уже видел подобную табличку в другом месте. «В Колорадо на автомагистрали был знак километража 420, который постоянно воровали. Они решили поменять его на 419.99, но нет, и его забрали. В итоге они сдались и теперь на этом месте больше никакого знака нет», — отметил он.

Ранее другой пользователь Reddit под ником Kindly-Pineapple-585 поделился фотографией своего кактуса и отметил, что растение изменилось после того, как он бросил курить. В комментариях многих удивило то, что произошло с кактусом.

Число 420 или 4:20 («four-twenty» — «четыре-двадцать») — термин, изначально появившийся в субкультуре наркопотребителей Северной Америки, который обозначает время для употребления запрещенных веществ.