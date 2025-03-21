Мужчина с выставки в Москве украл макет пулемета Дегтярева и попал на видео

В Москве ранее судимый мужчина унес с выставки макет пулемета Дегтярева

В Москве ранее судимый мужчина унес с выставки-ярмарки на Большой Семеновской улице макет ручного пулемета Дегтярева стоимостью 45 тысяч рублей. Видео кражи предоставили «Ленте.ру» в столичном главке МВД России.

На кадрах видно, как мужчина берет с прилавка макет и уносит.

Владелец похищенного заметил пропажу и вызвал полицию. По горячим следам оперативники уголовного розыска задержали 41-летнего подозреваемого на Комсомольской площади. Украденный макет возвращен хозяину. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже.

20 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала пару за похищение ювелирных украшений через маркетплейс.