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21:55, 20 марта 2025Бывший СССР

На Украине мобилизовали зачитавшего рэп о ТЦК мужчину

В Харькове во время прямого эфира мобилизовали мужчину, который читал рэп о ТЦК
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Харькове мобилизовали мужчину, который ранее зачитал о них рэп. Об этом сообщает в Telegram-канале «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По данным агентства, во время задержания мужчина вел прямой эфир в социальных сетях. Он спорил с сотрудниками ТЦК.

«Парень спорил с ТЦК-шниками, заявляя, что они не военные, а просто гражданские в форме, которые ловят людей», — пишет агентство. Как следует из опубликованного видео, когда мужчину задержали, прямой эфир прекратился.

Ранее стало известно, что жители Харькова и Харьковской области начали объединяться в группы, чтобы мстить сотрудникам ТЦК. Граждане поджигают их автомобили и оказывают вооруженное сопротивление.

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